POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes

Delmenhorst (ots) - Ein Fahrradfahrer wurde am Montag, 26. Juni 2023, 11:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 79-jährige aus Ganderkesee befuhr mit einem Pedelec den Geh- und Radweg der Mühlenstraße in Richtung Havekost. Beim Passieren des Marderwegs kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer ...

mehr