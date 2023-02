Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rezeptfälschungen erkannt

Zwischen Montag und Mittwoch versuchte ein 38-Jähriger gefälschte Rezepte in Göppingen zu erlangen.

Ulm (ots)

In insgesamt vier Apotheken versuchte der Mann zwischen Montag und Mittwoch sein gefälschtes Rezept einzulösen. Dabei handelte es sich um einen Drogenersatzstoff. Die Rezeptfälschung wurde in allen Fällen erkannt, da die Arztpraxis nicht mehr existent war und das Ausstelldatum des Rezeptes in der Zukunft lag. Von den Apotheken wurde die Annahme des Rezeptes verweigert und der 38-Jährige verließ die Apotheken wieder. Dieser konnte schnell identifiziert werden. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen verantworten.

