POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 26. Juni bis 2. Juli

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 1. Juli, kam es zu einem Raub auf Kiosk in der Bahnhofstraße. Gegen 08.55 Uhr betrat eine 31-jährige Täterin den Verkaufsraum eines Kiosks. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte sie Bargeld. Nachdem ihr kein Geld ausgehändigt wurde, entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte die 31-Jährige im Nahbereich angetroffen werden. Sie wurde vorläufig ...

