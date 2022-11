Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer eines Stand-Up Paddles gesucht

Ilmenau (ots)

Am 11.09.2022 kontrollierten Beamte der Ilmenauer Polizei einen Herrn in der "Neue Marienstraße". Dieser führte u.a. ein Stand-Up Paddle der Marke BRAST mit sich. Es handelte sich dabei möglicherweise um Diebesgut. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Stand-Up Paddles. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0224904/2022) in Verbindung zu setzen. Für die zweifelsfreie Zuordnung ist ein geeigneter Eigentumsnachweis erforderlich. (db)

