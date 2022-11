Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Dieselkraftstoff- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Aus mehreren an einer Baustelle in der Straße "Am Ichtershäuser Weg" abgestellten Baufahrzeugen entwendeten ein oder mehrere Täter ungefähr 350 Liter Dieselkraftstoff. Hierbei wurde außerdem ein Sachschaden von ungefähr 150 Euro verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. November, 14.30 Uhr und gestern, 07.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0294440/2022) entgegen. (jd)

