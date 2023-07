Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Matratze in der Augustastraße in Brand gesetzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Matratze in der Augustastraße wurde am Sonntag, 2. Juli, von bislang Unbekannten in Brand gesetzt.

Gegen 20.40 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, durch die die Matratze komplett zerstört und angrenzende Sträucher leicht beschädigt wurden.

Es entstand Sachschaden

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

