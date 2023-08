Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mutmaßlicher Handydieb überführt

Ludwigshafen (ots)

Nachdem eine 39-Jährige am Dienstagnachmittag (22.08.2023) in einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße einkaufen war, bemerkte sie den Diebstahl ihres Smartphones. Durch den Ehemann der Geschädigten konnte das Gerät in einem Mehrparteienhaus in der Gunterstraße geortet und die Polizei verständigt werden. Die Polizeikräfte trafen eine 32-Jährige an, die angab, zuvor mit ihrem 23-jährigen Bruder im gleichen Supermarkt wie die Geschädigte einkaufen gewesen zu sein. Nachdem die 32-Jährige ihren Bruder kontaktierte, gab dieser an, das Mobiltelefon im Supermarkt gefunden und lediglich bei sich verwahrt zu haben. Schließlich erschien ein Freund des 23-Jährigen und händigte das im Keller des Hauses versteckte Telefon an die Geschädigte aus.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

