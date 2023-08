Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter nutzen Abwesenheit aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 25.08.2023, 07:30 Uhr, und dem 27.08.2023, 20:30 Uhr, öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam ein Fenster und stieg in ein Einfamilienhaus in dem Beelter Weg in Hildesheim ein. Im Anschluss durchsuchte der Täter das Haus nach Wertsachen und nahm Schmuckgegenstände mit auf seine Flucht.

Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

