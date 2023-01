Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Die Reise hat ein Ende

Losheim am See und Weiskirchen (ots)

Offenbar ständig und fortgesetzt war ein 33-jähriger Mann luxemburgischer Nationalität im Hochwald mit seinem Pkw unterwegs. Der Wagen des Mannes war allerdings nicht angemeldet, nicht haftpflichtversichert und zudem mit einem falschen luxemburgischen Kennzeichen versehen. Erstmals fiel der Wagen des Luxemburgers bei einer Verkehrsbehinderung am 26.10.2022 in Britten auf. Danach wurde er zweimal von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage am 16.11.2022 und am 05.12.2022 in Rappweiler und Losheim am See erfasst. Am 26.01.2023 sah ein Bediensteter der Ortspolizeibehörde Losheim am See den Pkw am Globus-Kreisverkehr in Richtung Mitlosheim fahrend. Bis zu diesem Zeitpunkt standen die Personalien des Fahrers nicht eindeutig fest. Am Samstag, 28.01.2023, sah derselbe Mitarbeiter der Gemeinde Losheim am See diesen Pkw wieder in Losheim am See. Der Mann verfolgte das Fahrzeug und verständigte die Polizeiinspektion Nordsaarland. So konnte der Wagen mitsamt Fahrer schließlich kontrolliert und die genauen Personalien des Fahrers, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, festgestellt werden. Gegen diesen laufen jetzt 5 Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne gültigen Haftpflichtversicherungsvertrag. Die aufnehmenden Beamten stellten zudem die Kennzeichenschilder als Beweismittel sicher.

