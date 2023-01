Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verhaftung im Schrank

Losheim am See (ots)

Über 3 Monate konnte sich ein mit drei Haftbefehlen gesuchter 41-jähriger Mann aus dem Hochwald einem Zugriff der Polizei entziehen. Seine Spur führte vom Saarland in den rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis und von dort wieder ins nördliche Saarland zurück. Am Sonntag, 22.01.2023, ermittelten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland, dass sich der Mann in einem größeren Wohnhaus in Losheim am See aufhält. Während mehrere Beamte sofort das Haus umstellten, durchsuchten andere Polizisten das gesamte Wohnhaus vom Dachgeschoss aus beginnend. Im Untergeschoss fanden die Beamten den Gesuchten in einem verschlossenen Kleiderschrank stehend und verhafteten ihn dort widerstandslos. Im Zuge der Festnahme stellten die Beamten noch ein am 31.10.2022 in Wadern gestohlenes E-Bike sicher, mit welchem der 41-Jährige nach Losheim am See gekommen war. Demnach steht der Festgenommene auch im Verdacht, dieses E-Bike im Wert von 1500 Euro gestohlen zu haben. Die nächsten 2 Jahre wird der Mann jetzt wohl in einer saarländischen Justizvollzugsanstalt verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell