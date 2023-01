Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kriminelle Umweltsünder entsorgen aufgeschnittene Tanks mit Ölresten auf Feldweg bei Rissenthal

66679 Losheim am See (ots)

Am 19.01.2023 wurden die Beamten der PI Nordsaarland in den Abendstunden zu einem Einsatz zwischen Losheim am See und Rissenthal gerufen. Wenn man die L377 von Rissenthal nach Losheim befährt, geht vor der Abfahrt nach Wahlen, rechts ein Feldweg ab. Auf diesem Feldweg wurden von bislang unbekannten Tätern, zwei (2) Öltanks aus Kunststoff mitten auf dem Weg abgestellt. Die Deckel der Tanks wurden von den Tätern komplett abgeschnitten und in der Nähe abgelegt. In den Tanks befanden sich noch jeweils ca. 20 Liter Restöl. Glücklicherweise konnten vor Ort keine Anzeichen dafür gefunden werden, dass Öl ausgetreten und ins Erdreich gesickert war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zu Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich unter Tel.: 06871/90010 mit der PI Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell