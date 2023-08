POL-HI: Schlägerei in Hildesheim - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Sarstedt (pie). Am Samstag, den 26.08.2023, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in 31157 Sarstedt / Schliekum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Täter durch die Rückkehr der Geschädigten bei der Tatausführung überrascht. Zeugen, die Angaben zur Tat, zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen ...

