Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter Mann zahlt seine Einkäufe mit gestohlener Karte

Grevenbroich (ots)

Am Montag (03.07.), zwischen circa 12:27 Uhr und 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige in einem Einkaufsladen in Grevenbroich an der Straße "Am Hammerwerk" das Portemonnaie eines 85-jährigen Mannes. Nachdem der Grevenbroicher seine Einkäufe in sein Auto räumte, bemerkte er den Diebstahl. Der mutmaßliche Taschendieb zahlte kurze Zeit später in einem anderen Lebensmittelgeschäft mit der entwendeten Karte. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um einen unbekannten Mann.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 zu melden. Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell