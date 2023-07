POL-NE: Diebe entwenden Dieselkraftstoff

Neuss (ots) - Am Dienstag (04.07.) erhielten die eingesetzten Beamten, gegen 18:50 Uhr, Kenntnis von einer starken Rauchentwicklung in einer Lagerhalle. Die freiwillige sowie die Berufsfeuerwehr waren bereits dabei, den Brand an der Gladbacher Straße in Neuss zu löschen. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr von der Polizei umgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schweißarbeiten an einem Fahrzeug ...

