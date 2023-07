POL-NE: Lagerhalle in Neuss ausgebrannt

Grevenbroich (ots) - Einen weißen VW Golf haben Autodiebe am Montag (03.07.), in der Zeit von 06:00 bis 15:45 Uhr, von einem Parkplatz an der Landstraße 361 gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen NE-NI 909 hatte die Besitzerin morgens an der Park- & Ride-Anlage Grevenbroich-Kapellen verschlossen abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Nachmittag war der Wagen spurlos verschwunden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen ...

