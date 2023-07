Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mit starken Kräften an der Stadthalle präsent

Neuss (ots)

Die Polizei der Kreispolizeibehörde des Rhein-Kreises Neuss führte am Dienstag (04.07) erfolgreich einen verstärkten Präsenzeinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität und zur Stärkung des Sicherungsgefühls der Neusser Bürger durch.

Hierfür bestreiften die Beamten mit großem Kräfteansatz den Bereich rund um die Neusser Stadthalle sowie die angrenzenden Parkanlagen.

Auf der Michaelstraße in der Neusser Innenstadt stoppten die Beamten gegen 13:15 Uhr einen 39-jährigen Düsseldorfer. Dieser fiel zuvor im Bereich der Stadthalle auf. Es bestand der Verdacht, dass der Düsseldorfer dort Betäubungsmittel erwarb. Schnell bestätigte sich dieser Verdacht. Im Rucksack des Verdächtigen fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Der Düsseldorfer gestand, diese kurz vorher im Bereich der Stadthalle erworben zu haben. Da der Mann keine gültigen Personaldokumente mitführte, musste er die Beamten zur Personalienfeststellung auf die Polizeiwache begleiten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Düsseldorfer entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Weitere Einsatzkräfte schauten sich den Ort, an dem der Düsseldorfer nach jetzigem Stand die Drogen erwarb, genauer an. Mit Hilfe eines Rauschgifthundes fanden die Beamten versteckt unter Blättern Münzgeld, sowie diverse leere Cliptütchen auf. Jene Tütchen sind typisch für den Verkauf von Drogen in geringeren Mengen.

Auf dem Obertorweg beobachteten Polizeibeamte gegen 13:45 Uhr, wie ein 39-jähriger Duisburger sich mit einer weiteren Person traf. Dem Duisburger wurde augenscheinlich im Rahmen des Treffens ein Gegenstand übergeben. Aufgrund der Umstände gingen die Beamten davon aus, dass es sich bei diesem Gegenstand um Betäubungsmittel handelte. Mit ihrer Vermutung lagen sie richtig. Im Rahmen der Kontrolle des 39-Jährigen fanden sie in der Hosentasche eine geringe Menge Cannabis auf. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Duisburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

Während der Streifenfahrt durch die Neusser Innenstadt wurden Beamte des Sondereinsatzes gegen 15:50 Uhr auf einen 15-Jährigen aufmerksam. Dieser befand sich auf der Niederstraße und verhielt sich ungewöhnlich unruhig bei Erblicken der Polizei. Bei der Kontrolle fand sich schließlich der Grund für sein nervöses Verhalten. Der 15-Jährige führte in seiner Hosentasche Betäubungsmittel mit sich. Bei der Personalienüberprüfung auf der Polizeiwache stellte sich außerdem raus, dass der Jugendliche als vermisst galt. Er wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die Sicherheit der Bürger des Rhein-Kreises sind der Polizei ein großes Anliegen, daher werden Beschwerden sowie die Ängste und Sorgen der Bürger sehr ernst genommen. Die Polizei führte in der Vergangenheit eine Vielzahl gleichgelagerter Einsätze im Kreisgebiet durch. Die Strategie bewährte sich, sodass dieses Konzept auch in Zukunft fortgesetzt wird. Gleichwohl bleibt zu unterstreichen, dass es in der Neusser Innenstadt statistisch gesehen nicht zu einer überproportionalen Häufung von Straftaten kommt. Die Polizei ermutigt die Bürger, die etwas Verdächtiges beobachten, sich bei der Polizei zu melden. So kann gezielt schnell reagiert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell