POL-NE: Blechdiebstahl im großen Stil

Grevenbroich (ots)

Am Montagmorgen (03.07.) wurde der Polizei ein Metalldiebstahl im großen Stil bekannt. Hochprofessionell nutzten Diebe einen günstigen Moment, in der Zeit von 05:50 Uhr bis 06:30 Uhr, um eine Lagerhalle auf einem Kraftwerksgelände an der Energiestraße in Grevenbroich aufzubrechen. Aus dem Lager entwendeten sie gezielt mehrere Tonnen hochwertiger Bleche. Hierfür nutzen die Diebe vermutlich die vorhandenen Verladehilfen. Die Beute muss durch die Täter aufgrund des Gewichts und der Masse in einen mitgeführten Lkw verladen worden sein. Anschließend verliert sich die Spur. Der Beutewert beträgt mehrere zehntausend Euro. Das professionelle Vorgehen, sowie das Ausnutzen der Strukturen auf dem Werkgelände sprechen aus Sicht der Kriminalbeamten für "Insiderwissen". Dennoch wird zurzeit in alle Richtungen ermittelt.

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 24 geführt.

Wer Hinweise auf die Täter geben oder andere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter der 02131-3000 zu melden. Es wird vermutet, dass die Diebe die Ware weiterveräußern wollen, wem entsprechende Bleche zum Kauf angeboten werden, wird gebeten sich ebenfalls mit der Polizei in Kontakt zu setzen.

