Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Polizeieinsatz im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 06.04.2023 kam es im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera zu einem Polizeieinsatz. Während der polizeilichen Maßnahmen kollabierte ein 34-jähriger Mann und verstarb, trotz sofortiger Maßnahmen zur ersten Hilfe und des unverzüglichen Einsatzes von Rettungskräften, in der weiteren Folge vor Ort. Aus Neutralitätsgründen wurde eine nicht betroffene Polizeibehörde durch die Landespolizeidirektion unmittelbar mit der Sachbearbeitung beauftragt. Im Ergebnis der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Jena, sah die Staatsanwaltschaft Gera keinen Anfangsverdacht für das Vorliegen einer Straftat. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet, welche im Laufe des Tages in der Rechtsmedizin Jena erfolgen wird. Die eingesetzten Polizeibeamten werden durch das Kriseninterventionsteam der Thüringer Polizei im Zuge einer entsprechenden Einsatznachsorge betreut.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell