Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Konzert der rechten Szene aufgelöst

Zeulenroda-Triebes (ots)

Die Landespolizeiinspektion Gera führte am 01.04.2023 einen Einsatz in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz, Thüringen) mit eigenen und mit Unterstützung weiterer Thüringer Polizeikräfte durch. Hintergrund war ein unangemeldetes Konzert der rechten Szene. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen an der Veranstaltung 138 Personen teil. Im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wurde die Veranstaltung aufgelöst. Die Auflösung verlief überwiegend störungsfrei. Bis zum jetzigen Zeitpunkt leitete die Polizei drei Strafverfahren wegen Beleidigung von Polizeibeamten und ein Verfahren wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole ein. Im Rahmen des Einsatzes wurden keine Personen verletzt.

