POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2023 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2023

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Ittlingen: Elektronik aus Traktoren gestohlen

In Ittlingen wurde in der Nacht auf Montag teure Elektronik aus Traktoren gestohlen. Der oder die Unbekannten drangen zwischen 18 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen in der Straße "Forlenhöfe" in die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens ein und stahlen einen GPS-Empfänger aus einem Traktor. In der "Grüner-Hof-Straße" verschafften sich die Täter vermutlich im selben Zeitraum Zugang zu einer Maschinenhalle und entwendeten aus einem Traktor einen weiteren GPS-Empfänger und andere hochwertige technische Geräte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Montag verdächtige Beobachtungen machen konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Bad Friedrichshall: Altreifen illegal entsorgt

Mindestens 100 Altreifen entsorgten Unbekannte am vergangenen Freitag oder Samstag an einer landwirtschaftlichen Brandruine bei Bad Friedrichshall. Der Ablageort liegt zwischen Oedheim und Amorbach im Gewann Egerten. Um die zahlreichen Reifen zu entsorgen müssen die Täter mit einem Transporter oder einem noch größeren Fahrzeug zum Abladeort gekommen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen zwischen Oedheim und Amorbach beobachtet haben oder die Hinweise auf die Herkunft der Altreifen geben können. Hinweise nimmt der Fachbereich Gewerbe/Umwelt beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

