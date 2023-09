Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Wohnungseinbruch -Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Montagmittag und Dienstagnachmittag unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Haßmersheim. Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 17.40 Uhr des Folgetages begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Theodor-Heuss-Straße. Zuerst stellten sie eine Mülltonne unter das Fenster zum Esszimmer des Wohnhauses, schlugen die Glasscheibe ein und kletterten über die Tonne in das Innere des Hauses. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie das Inventar. Ob die Täter fündig geworden sind und etwas entwenden konnten, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

Hardheim: Unfallflucht mit 7.000 Euro Sachschaden -Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall in Hardheim und fuhr anschließend weiter. Gegen 15.45 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Lkw vermutlich beim Vorbeifahren den in der Straße "Lange Gasse" ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Rosenberg: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte begaben sich in der Nacht auf Samstag auf ein Grundstück im Dorrhöfer Weg in Rosenberg und brachen in ein Haus ein. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und durchsuchten das Innere. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell