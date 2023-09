Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Geldautomat gesprengt

In einer Bankfiliale in Heilbronn-Frankenbach sprengten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch Geldautomaten. Gegen 4 Uhr kam es in der Speyerer Straße zur Explosion, woraufhin Zeugen drei maskierte Männer in einer bronzefarbenen Limousine mit schwarzem Dach vom Tatort davonrasen sahen. Beim Versuch die beiden Geldautomaten zu sprengen, verursachten die Täter einen enormen Sachschaden, kamen ersten Erkenntnissen nach jedoch nicht an das darin befindliche Bargeld. Die großangelegte Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Zeugen, die weitere Hinweise auf die Flüchtigen oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Tötungsdelikt an Franko C. jährt sich zum dritten Mal

Zum dritten Mal jährt sich heute das Tötungsdelikt an Franko C., der am 6. September 2020 auf dem Alten Friedhof in Heilbronn angegriffen wurde und später seinen Verletzungen erlag. Bislang führten alle Hinweise nicht zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht weiterhin nach Zeugen oder Personen, die Anhaltspunkte zum Tötungsdelikt an dem 70-Jährigen geben können. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen, wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn und privater Seite Belohnungen in Höhe von je 1000 EUR ausgelobt. Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07131 104 4444 oder über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg unter https://bw.hinweisportal.de entgegen.

Untergruppenbach-Vorhof: Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Gleich zwei Motorradfahrer verunfallten am Dienstagnachmittag bei Untergruppenbach-Vorhof. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Kraftrad-Lenker waren gegen 17 Uhr gemeinsam auf der Landesstraße von Vorhof in Richtung Unterheinriet unterwegs, als der vorausfahrende 22-Jährige in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenspur geriet und dort mit einem entgegenkommenden Ford Transit kollidierte. Er prallte auf die Motorhaube des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Der hinterherfahrende 21-Jährige konnte daraufhin sein Gefährt ebenfalls nicht mehr kontrollieren und schlitterte zunächst über die Fahrbahn. Sein Motorrad kollidierte mit der Leitplanke, über die der Motorradfahrer schließlich geschleudert wurde und zehn Meter tief die Böschung neben der Fahrbahn fiel. Die Honda prallte ab und kam erst knapp 40 Meter weiter zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus der Böschung geborgen und schließlich mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der andere Biker sowie eine Insassin des Fords erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Flein: Einbrecher erbeuten Edelmetalle

Fast drei Tonnen Edelmetalle erbeuteten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag von einer Firma in Flein. Der oder die Unbekannten drangen zwischen 19.30 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen gewaltsam in die Firma in der Straße Fischeräcker im Gewerbegebiet Flein/Talheim ein. Dort entwendeten sie 2,7 Tonnen Edelmetalle deren Wert im fünfstelligen Eurobereich liegt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

