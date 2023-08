POL-GS: Pressemeldung - Polizeikommissariat Seesen vom 23.08.2023

Goslar (ots) - Anzeige wegen Diebstahl an Kleinkraftroller: Am Dienstag, den 22.08.2023 meldete sich der Eigentümer eines Kleinkraftrades bei der Polizei in Vienenburg um eine Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Er hatte sein Fahrzeug in der Zeit vom 18.08.2023, 11.30 Uhr bis zur Feststellung am 230.08.2023, 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Vienenburger Freibades in ...

mehr