POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar, 22.08.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall Am Montag, 21.08.2023, gegen 17.25 Uhr, ist es in Seesen (Kirchberg) im Bereich der "Hammershäuser Mühle" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei missachtete eine vom dortigen Tankstellengelände in den fließenden Verkehr einfahrende 57jährige Kraftfahrzeugführerin die Vorfahrt eines aus Richtung Kirchberg kommenden 18jährigen ...

