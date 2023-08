Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 22.08.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, 21.08.2023, gegen 17.25 Uhr, ist es in Seesen (Kirchberg) im Bereich der "Hammershäuser Mühle" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei missachtete eine vom dortigen Tankstellengelände in den fließenden Verkehr einfahrende 57jährige Kraftfahrzeugführerin die Vorfahrt eines aus Richtung Kirchberg kommenden 18jährigen Kraftfahrzeugführers, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall fügten sich zwei Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 600,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell