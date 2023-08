Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.08.23

Goslar (ots)

Seesen

Am 18.08.2023 kam es gegen 18:55 Uhr auf der K 61 zwischen Seesen und Ildehausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 51jähriger PKW-Fahrer touchierte beim Überholen einen anderen PKW. Hierbei wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Sachschaden ca. 800,- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher ein leichter Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine deutliche Beeinflussung mit Alkohol. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 20.08.2023 befuhr ein 49jähriger Radfahrer die Berliner Straße in Engelade aus Rtg. B 243 in Rtg. Seesen. Auf Höhe der Hausnummer 48 kollidiert der Radfahrer aus Unachtsamkeit mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrradfahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Seesen verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Seesen

Am 20.08.2023 gegen 22:10 Uhr wurde der Polizei Seesen ein Verkehrsunfall in der Siedlung Stauffenburg gemeldet. Vor Ort traf die eingesetzte Streife auf den 44jährigen PKW-Fahrer aus Hannover, dessen PKW VW im Graben stand. Die Funkstreife bemerkte deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher, was sich dann auch mit einem mobilen Alkomaten bestätigte. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Unfallverursacher nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war. Der PKW wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell