POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 20.08.2023

Goslar (ots) - Diebstahl von zwei E-Bikes am Bahnhof Am 18.08.2023 stellte ein Ehepaar aus Söhlde ihre beiden E-Bikes in unmittelbarer Nähe zu einem Bahnsteig auf dem Gelände des Bahnhofs in Bad Harzburg ab. Die beiden E-Bikes wurden von ihren Eigentümern mit einem Schloss an einem dortigen Geländer gesichert. In dem Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurden die beiden E-Bikes von dort entwendet. Bei den ...

