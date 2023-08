Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 19.08.2023

Diebstahl von zwei E-Bikes am Bahnhof

Am 18.08.2023 stellte ein Ehepaar aus Söhlde ihre beiden E-Bikes in unmittelbarer Nähe zu einem Bahnsteig auf dem Gelände des Bahnhofs in Bad Harzburg ab. Die beiden E-Bikes wurden von ihren Eigentümern mit einem Schloss an einem dortigen Geländer gesichert. In dem Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurden die beiden E-Bikes von dort entwendet. Bei den neuwertigen Fahrrädern handelt es sich um zwei auffällige, schwarze Klappräder mit der Herstelleraufschrift "Zündapp". Beide Räder haben ein identisches Aussehen ! Aufgrund des hohes Personenaufkommens am Bahnhof zur Tatzeit könnten entsprechende Zeugen zu dieser Tat vorhanden sein. Der Wert der gestohlenen Räder beträgt 2200,- EUR.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

