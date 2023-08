Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Netzwerkpartner und Polizei Seesen kontrollieren im Verbund Gewerbetreibende

Goslar (ots)

Gemeinsam mit Netzwerkpartnern der Stadt Seesen, des Landkreises Goslar sowie der Zollfahndung, der Bundespolizei und des Finanzamtes, kontrollierte die Polizei Seesen am Freitagabend verschiedene Gewerbetreibende in der Seesener Innenstadt. Insgesamt beteiligten sich behördenübergreifend rund 50 Einsatzkräfte an dieser Verbundkontrolle. Überprüft wurden u.a. die Regelungen zum Betreiben von Geldspielgeräten. Weiterhin standen die Einhaltung von Grenzwerten des Emissions- und des Brandschutzes aber auch steuerrechtliche Aspekte sowie der Jugendschutz im Fokus der Kontrollen. Die Einsatzkräfte starteten um 21.30 Uhr und wurden schnell fündig. In einer Bar in der Innenstadt wurden Mängel im Bereich des Brandschutzes aufgedeckt, Fluchtwege waren versperrt. Bis zum Ende der Maßnahmen gegen 23.45 Uhr ergaben sich weitere Verstöße, die Ermittlungen hierzu dauern an. Es wird nachberichtet. Die getroffenen Feststellungen zeigen die Notwendigkeit solcher Kontrollen auf. Die Netzwerkpartner waren sich einig, diese gemeinsamen Kontrollen fortzusetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell