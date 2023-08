POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.08.2023

Goslar (ots) - Seesen Am 17.08.2023 kam es gegen 07:50 Uhr in der Kleinen Reihe in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Ein 38jähriger PKW-Fahrer touchierte beim Ausparken mit einem BMW einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: ...

