Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugbrand - niemand verletzt

Landkern (ots)

Am 28.06.2023 kam es gegen 11:30 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der L 98, Gemarkung Landkern zu einem Brand eines Motorrads. Nach bisherigen Ermittlungen fing das Motorrad während der Fahrt Feuer. Der 61-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch konnte durch schnelles Reagieren das Fahrzeug am Wanderparkplatz in Landkern abstellen. Kurz darauf stand das Motorrad in Vollbrand. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Landkern und Kaisersesch. Weiterhin wurde die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Cochem-Zell verständigt.

