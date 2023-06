POL-PDMY: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

PI Remagen (ots) - Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Remagen In der Nacht vom Freitag 23.06.2023 auf Samstag wurden in der Dr.-Peters-Straße in Remagen an zwei geparkten Fahrzeugen der Außenspiegel absichtlich beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0 Einbruch in die Gärtnerei Maria Laach Unbekannte ...

mehr