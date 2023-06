Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit überschlagenem PKW

Mayen, K 21 (Nordumgehung) (ots)

Am 24.06.2023, kam es in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr, auf der K 21 von Mayen in Fahrtrichtung Ettringen zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenem PKW.

Der Fahrer des PKW verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.

Insbesondere die Personen, die den Fahrer nach Ettringen verbracht haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell