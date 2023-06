Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der PI Remagen vom Wochenende 23.06.2023 bis 25.06.2023

PI Remagen (ots)

Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Remagen

In der Nacht vom Freitag 23.06.2023 auf Samstag wurden in der Dr.-Peters-Straße in Remagen an zwei geparkten Fahrzeugen der Außenspiegel absichtlich beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

Einbruch in die Gärtnerei Maria Laach

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag 23.06.2023 auf Sonntag durch das Aufhebeln eines Fensters in die Klostergärtnerei der Benediktinerabtei in Maria Laach ein. Letztendlich wurde Kleingeld aus der Wechselgeldkasse von den Tätern entwendet. Die Täter verursachten durch den Einbruch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/9382-0

