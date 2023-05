Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht vor der Polizei endete in einer Leitplanke

Hamm-Mitte (ots)

Heute um 04:15 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge, dass auf einem Parkstreifen am Tierpark Hamm an einem geparkten Pkw die Kennzeichen von zwei Tätern abmontiert und an einem Mazda angebracht wurden. Die Täter fuhren dann mit dem Mazda davon. Der Mazda wurde kurze Zeit später von einer alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung auf der Richard-Wagner-Straße gesehen. Einen Anhalteversuch der Polizei ignorierte der Mazda-Fahrer und flüchtete durch die Innenstadt Hamm über die Werler Straße in Richtung Werl. In Höhe der Autobahnauffahrt Hamm-Rhynern versuchte der flüchtende Mazda-Fahrer dann, auf die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen zu fahren. Er kam aber aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Der Beifahrer konnte noch im Auto sitzend vorläufig festgenommen werden. Der Mazda-Fahrer flüchtete zunächst weiter zu Fuß über ein angrenzendes Feld auf einen Parkplatz, wo er ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mazda-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und wahrscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.(ds)

