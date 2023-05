Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Rhynerberg leicht verletzt. Der Mann befuhr zur Unfallzeit den Rhynerberg in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte an der Einmündung zum Südfeldweg nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit bog der 87-jährige Fahrer eines Skoda vom Südfeldweg nach links auf den Rhynerberg ab. Im Einmündungsbereich kam es Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell