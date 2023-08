Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 20.08.2023

Goslar (ots)

Diebstahl eines Rucksacks aus Zustellerfahrzeug

Am Samstag, 19.08.2023, um 11:35 Uhr, wurde in der Klubgartenstraße in Höhe der Hausnummer 1-3 durch einen bislang unbekannten Täter ein Rucksack aus dem Zustellerfahrzeug der Geschädigten entwendet. Die Türen des Fahrzeuges wurden für die Zeit der Zustellung verschlossen. Das Fenster der Fahrertür war zu Hälfte geöffnet. Die zwei bis drei Minuten nutzte der unbekannte Täter um den, im Fußraum auf der Beifahrerseite liegenden Rucksack zu entwenden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der 05321 339-0 zu melden.

Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 20.08.2023 um 00:23 Uhr schlägt ein bislang unbekannter Täter in der Straße Hoher Weg in Goslar eine Glasscheibe der Eingangstür zum dortigen Erlebnismuseum ein und entfernt sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf zirka 300EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der 05321 339-0 zu melden.

