Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es um 07:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Bentheim. Der 52-jährige Fahrer eines Renault Master befuhr die "Baumwollstraße" in Fahrtrichtung Nordhorn und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Der 33-jährige Fahrer des LKW beabsichtigte mit seinem Fahrzeug nach links in die Straße "Bardeler Weg" abzubiegen und übersah hierbei den sich bereits im Überholvorgang befindenden Renault Master. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden der 52-Jährige sowie sein 34-jähriger Beifahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell