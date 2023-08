Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Diebstahl an Kleinkraftroller:

Am Dienstag, den 22.08.2023 meldete sich der Eigentümer eines Kleinkraftrades bei der Polizei in Vienenburg um eine Anzeige wegen Diebstahl zu erstatten. Er hatte sein Fahrzeug in der Zeit vom 18.08.2023, 11.30 Uhr bis zur Feststellung am 230.08.2023, 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Vienenburger Freibades in der Nähe der Fahrradständer abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte er fest, dass durch bislang unbekannte/n Täter Anbauteile abgebaut und entwendet worden sind. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Tel. 05324-787490 oder 05322-91111-0

202301086801

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell