Unkel (ots) - Am Montagmittag wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein geparkter Pkw Mercedes-Benz C 200 seitlich beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll der Schaden durch eine aufgeschlagene Tür eines benachbart geparkten Pkw erfolgt sein. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der ...

