Neuwied (ots) - Am 31.07.2023 kam es gegen 09:30 Uhr auf der Engerser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher beabsichtigte bei grün zeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Elisabethstraße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. ...

