Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ahlen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14. Juni) haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof Ahlen aufgebrochen und einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Der oder die Täter hebelten den am Hinterausgang des Bahnhofes stehenden Fahrkartenautomat gewaltsam auf, entfernten die Tür vollständig und entnahmen die Geldkassetten. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tat vermutlich gegen 01:40 Uhr begangen wurde.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fragt: Wer hat am 14. Juni 2023 in der Zeit von 01:00 - 02:30 Uhr am Bahnhof Ahlen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell