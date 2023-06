Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist am Hansaring - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 37-Jährigen ein

Köln (ots)

Gestern Morgen (14.06.) teilten zwei Frauen (30; 34) einer Streife der Bundespolizei mit, dass sie sich kurz zuvor am Hansaring durch einen Fremden belästigt fühlten. Dieser sollte vor ihnen masturbiert haben. Die Einsatzkräfte stellten den Mann und leiteten ein Verfahren ein.

Gegen 08:30 Uhr am Mittwochmorgen winkten die beiden Frauen die vorbeifahrende Streife der Bundespolizei zu sich heran. Sie kamen just den Treppenabstieg am Haltepunkt Hansaring herab, als sie dem Beamten und der Beamtin mitteilten, dass sie zuvor einen Mann passierten, welcher sein Glied entblößt hatte und öffentlich masturbierte. Die Kräfte konnten den Tatverdächtigen am Hansaring antreffen und überprüften den Polizeibekannten, gegen welchen eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Köln wegen Hausfriedensbruch vorliegt. Ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen wurde gegen den 37-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell