BPOL NRW: Duo schlägt auf 40-Jährigen ein - Bundespolizisten stellen Angreifer

Altena - Lüdenscheid (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (14. Juni) brachte sich eine Frau am Altenaer Bahnhof in Lebensgefahr. Ein Regionalexpress musste eine Schnellbremsung einleiten. Ein Bundespolizist stellte die Verursacherin. Gegen 13:45 Uhr soll eine 49-Jährige den Gleisbereich am Bahnhof Altena überquert haben. Dabei soll es sich um eine Stelle handeln, ...

mehr