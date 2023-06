BPOL NRW: Unbekannter klettert auf Mast - Bundespolizei warnt vor Gefahren auf Bahnanlagen +++Foto+++

Düsseldorf (ots) - Ein junger Mann (22) griff in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./ 14. Juni), um 01.00 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 25-Jährigen mit einem Pfefferspray und einer Glasflasche an. Die Bundespolizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen. Die ...

mehr