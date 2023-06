Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22-Jähriger attackiert Mann (25) mit Pfefferspray und Glasflasche

Düsseldorf (ots)

Ein junger Mann (22) griff in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./ 14. Juni), um 01.00 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 25-Jährigen mit einem Pfefferspray und einer Glasflasche an. Die Bundespolizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die eingesetzte Streife bemerkte gegenüber dem Haupteingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofes eine lautstarke Auseinandersetzung. Hierbei soll der 22- jährige Guineer einem 25-jährigen Guineer mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese eine zersplitterte Glasflasche sowie eine verletzte Geschädigten antreffen. Dieser wies eine Platzwunde und eine Augenreizung auf. Aufgrund des aggressiven Verhaltens des Verdächtigen wurde dieser gefesselt. Anschließend verbrachten die Uniformierten alle Beteiligten ins Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Beamten das Pfefferspray in der rechten Hosentasche auffinden und sicherstellen. Die Uniformierten fanden zudem in der Unterhose als auch in einer Socke eine kleine Menge Marihuana auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Durch eine Bereitschaftsstaatsanwältin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Polizeiarzt durchgeführt. Die Bundespolizisten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und verbrachten ihn in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Düsseldorf.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der unerlaubten Einreise als auch der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

