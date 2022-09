Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere E-Bikes im Stadtgebiet entwendet

Bad Langensalza (ots)

Gleich vier E-Bikes wurden in den zurückliegenden Stunden im Stadtgebiet entwendet. Einer der Diebstähle ereignete sich in der zurückliegenden Nacht in der Breitscheidstraße. Hier entwendeten der oder die Täter ein E-Bike im Wert von ca. 5000 Euro aus einem Keller. Nur wenige hundert Meter weiter, in der Hermann-von-Salza-Straße, wurden ebenfalls aus einem verschlossenen Keller insgesamt drei E-Bikes samt ihrer Akkus und Ladegräte entwendet. Hier beläuft sich der Beuteschaden auf mehrere tausend Euro. Ob es sich bei den Diebstählen um ein und dieselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell