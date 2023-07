Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Schwertransport auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Dinklage

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 12:25 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen in einem Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Holdorf zu einem Verkehrsunfall.

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Beverstedt überholte in einem Baustellenbereich einen Schwertransport, der von einem 25-jährigen Niederländer gelenkt wurde. Bei dem Überholvorgang kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 40-Jährige wich dabei nach links in das Baustellenfeld aus und touchierte dort drei Leitbaken.

Die unfallbeteiligten Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 7.500 Euro.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau mit ihrem Pkw aufgrund der Fahrzeugbreite des Schwertransportes in der Baustelle nicht hätte überholen dürfen. Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell