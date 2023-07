POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Hude +++ Fahrerin schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Hurreler Straße in Hude. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Hude befuhr mit ihrem Mercedes die Hurreler Straße in Richtung Bremer Straße. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 33-jähriger ...

mehr