Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Mit dem Führerscheinentzug für Kraftfahrzeuge muss eine 44-Jährige rechnen, da sie am späten Mittwochabend betrunken mit dem Fahrrad einen Unfall verursachte. Gegen 22.55 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Drahtesel den Radweg neben der Landesstraße 1049 bei Pfedelbach. Vermutlich aufgrund der starken Alkoholisierung, verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Ein Alkoholtest zeigte 1,2 Promille an. Sie musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun muss sich die 44-Jährige wegen der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten und mit Konsequenzen für die Fahrerlaubnis rechnen.

Hardheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall in Neuenstein und fuhr anschließend weiter. Gegen 5.55 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, einen auf einem Firmenparkplatz in der Hermann-Hagenmeyer-Straße geparkten Ford Fiesta. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Kupferzell-Kubach: Hochsitz beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag um 21 Uhr und Mittwoch um 10 Uhr einen Jägerhochsitz bei Kupferzell-Kubach. Die Täter begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zu dem Hochsitz, der sich am Waldrand am Gemeindeverbindungsweg zwischen Kubach und Rüblingen befindet, und beschädigten diesen. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Dörzbach: Jugendlicher randaliert

Ein 16-Jähriger randalierte am Mittwoch in einer Jugendhilfeeinrichtung in Dörzbach. Gegen 15.40 Uhr befand sich der Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation und trat mehrere Türen in dem Gebäude in der Birkenhofstraße ein. Als er sich im weiteren Verlauf in einem Büro einschloss, zündete er einen Aktenordner an. Neben dem Jugendlichen erlitt keine weitere Person Verletzungen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Der 16-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Forchtenberg-Ernsbach: Vor Spaziergängerin entblößt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter entblößte sich am Montagmorgen in Forchtenberg-Ernsbach vor einer Fußgängerin. Die 41-Jährige war im Zeitraum von 7.30 Uhr und 8 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund auf dem Radweg zwischen Forchtenberg und Ernsbach unterwegs. An einer kleinen Brücke, bei der Kreuzung an der der Fahrradweg in die Mühlgasse übergeht, stand ein Jogger, der seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil manupulierte. Der Mann lief dann in Richtung Ernsbach davon. Der Jogger wurde wie folgt beschrieben:

Bekleidung:

- Sportkleidung (Laufbekleidung) - Neongelbes Oberteil - Kurze Hose (vermutlich auch Neongelb)

Person:

- Sportliche Statur - Blonde Haare (vermutlich kurz) - Circa 180 cm groß - Circa 30 Jahre alt - -sprach deutsch - Heller Hauttyp - keine Brille, keinen Bart

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder Hinweise auf den Jogger geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell